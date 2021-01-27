Kahramanmaraş'ta gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
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Kahramanmaraş'ta gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

27.01.2021 10:19 | Son Güncelleme: 27.01.2021 10:22
Kahramanmaraş'ta gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta şüphe üzerine durdurulan yolcu minibüsünde gümrük kaçak olduğu tespit edilen 7 cep telefonu ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta şüphe üzerine durdurulan yolcu minibüsünde gümrük kaçak olduğu tespit edilen 7 cep telefonu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü ve Narlı Jandarma Komutanlığı ekiplerince Narlı Mahallesi'ndeki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan yolcu minibüsünde arama yapıldı.

Yapılan aramada C.K'nin (29) poşeti içerisinde, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 7 cep telefonu ele geçirildi.

Zanlı, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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