Kahramanmaraş'ta gümrük kaçağı çay ile sahte bandrollü makaron ele geçirildi: 2 gözaltı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 750 bin sahte bandrollü makaron ile 20 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 750 bin sahte bandrollü makaron ile 20 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu.

Ekipler araçta yaptığı aramada, 750 bin sahte bandrollü makaron ile 20 kilogram kaçak çay buldu.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.A. ve H.A, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk