Kahramanmaraş'ta gözaltına alınan FETÖ şüphelisi hakim adayı Edirne'de tutuklandı
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında Kahramanmaraş'ta gözaltına alınan meslekten ihraç hakim adayı Edirne'de tutuklandı.
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında Kahramanmaraş'ta gözaltına alınan meslekten ihraç hakim adayı Edirne'de tutuklandı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ö.K, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kahramanmaraş'ta yakalanarak Edirne'ye getirildi.
Gözaltına alınan Ö.K, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin