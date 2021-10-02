Kahramanmaraş'ta görme engelliler EXPO alanındaki kahvaltı etkinliğinde buluştu - Haberler
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Kahramanmaraş'ta görme engelliler EXPO alanındaki kahvaltı etkinliğinde buluştu

AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta görme engelliler EXPO alanındaki kahvaltı etkinliğinde buluştu

Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şubesi üyeleri, Onikişubat Belediyesi tarafından EXPO 2023 rekreasyon alanında organize edilen kahvaltı programında bir araya geldi.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şubesi üyeleri, Onikişubat Belediyesi tarafından EXPO 2023 rekreasyon alanında organize edilen kahvaltı programında bir araya geldi.

"Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla 23 Nisan-31 Ekim 2023 tarihlerinde Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde gerçekleştirilecek EXPO 2023 alanının kentteki tüm bireylere tanıtılmasını hedefleyen Onikişubat Belediyesi, görme engelli bireylere yönelik kahvaltı programı düzenledi.

Bir süre önce su dolumuna başlanan 70 dönüm üzerine kurulu Kristal Lagün Havuzu'nun kenarında düzenlenen kahvaltı programına, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ile Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şubesi üyeleri ve ilgililer katıldı.

Burada gazetecilere açıklamalara bulunan Mahçiçek, EXPO 2023 projesinin kentteki tüm vatandaşlara tanıtılması amacıyla çeşitli etkinlik ve organizasyonlar yaptıklarını belirtti.

EXPO 2023 projesinin kente ciddi anlamda katkılar sağlayacağını belirten Mahçiçek, şunları kaydetti:

"EXPO 2023 organizasyonuna bugüne kadar dünya genelinde 25 ülke katılacağını bildirdi. Biz açılışa kadar 50 ülke olacağını düşünüyoruz. Bu 6 aylık bir dönem. Bu 6 ayda da 2 milyonun üzerinde bir ziyaretçi Kahramanmaraş'a gelecek inşallah. EXPO 2023 projesi içerisinde 70 dönüm üzerine kurulu bir gölet var. Su dolmaya başladı o kadar büyük ki ancak 45 günde doluyor. 136 bin metreküp su alıyor burası. 15-20 güne burası dolacak. Gölün hemen bitişiğinde Uğur Böceği ve Kelebek Müzesi var. Türkiye'de Kelebek Müzesi sadece Konya'da var. Şimdi bizde de olacak ama bir artısı var. Uğur Böceği ile beraber olacak. Kentimizin özel ürünlerinin satılacağı bir Arasta adında bir çarşımız var. 250 civarında hobi evimiz var. Yani burası EXPO alanından sonra da kullanacağımız bir alan olacak. Bu alanın içinde de görme engellilere yönelik parklarda olacak inşallah."

Belediye olarak engelli bireylerin her zaman yanlarında olduklarını belirten Mahçiçek, programa katılımlarından dolayı görme engellilere teşekkür etti.

Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Çakmak da organizasyonu düzenleyen Mahçiçek'e teşekkür etti.

Program, Kuran'ı Kerim tilaveti, dua edilmesinin ardından çocuklara yönelik çeşitli hediyelerin verilmesinin ardından sona erdi.

Kahramanmaraş'ta görme engelliler EXPO alanındaki kahvaltı etkinliğinde buluştu

Kahramanmaraş'ta görme engelliler EXPO alanındaki kahvaltı etkinliğinde buluştu

AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri
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