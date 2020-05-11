Kahramanmaraş'ta gökyüzünde ışık saçan cisim görüldü
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Kahramanmaraş'ta gökyüzünde ışık saçan cisim görüldü

Kahramanmaraş'ta gökyüzünde ışık saçan cisim görüldü
11.05.2020 14:45 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:46

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde gökyüzünde daireler çizerek hareket eden ışıklı cisim, Murat Karakuş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde gökyüzünde daireler çizerek hareket eden ışıklı cisim, Murat Karakuş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Dün saat 22.00 sıralarında gökyüzünde görülen ışıklı cisim, görenleri heyecanlandırdı. Daireler çizerek hareket eden cisim Murat Karakuş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.İlk gördüğünde cismin yıldız olabileceğini düşündüğünü söyleyen Murat Karakuş, "Gökyüzünde parlak bir cisim gördüm, çok büyüktü, sonra olduğu yerde hızlı bir şekilde hareket ederek daireler çizmeye başladı. Daha sonra ise parlak ve değişik şekilde renkler saçmaya başladı. Korktum, şok yaşadım. Hemen cep telefonumun kamerasını açıp, kayıt yapmaya başladım. 10 dakika kadar daireler çizerek havai fişek renklerinde büyük ve parlak ışıklar saçıyordu. Daireler çizerek gözden kayboldu" diye konuştu.


- Andırınkahramanmaraş

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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