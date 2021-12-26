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Kahramanmaraş'ta göçük altında kalan işçi ağır yaralandı

Kahramanmaraş'ta göçük altında kalan işçi ağır yaralandı
AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta altyapı çalışması sırasında göçük altında kalan işçi ağır yaralandı.

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta altyapı çalışması sırasında göçük altında kalan işçi ağır yaralandı.

Karamanlı Mahallesi'nde İmam Hatip Lisesi'nin kanalizasyon arızasının giderildiği sırada göçük meydana geldi. İşçilerden Abdurrahim K. (43) göçük altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve AFAD ekiplerinin yaklaşık 40 dakikalık çalışması sonucu kurtarılan Abdurrahim K, 112 Acil Servis ekibince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri

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