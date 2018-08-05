Kahramanmaraş'ta Gizli Sivil Trafik Ekipleri İş Başında.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şubesi polis ekiplerince araç ve sürücülere yönelik uygulama yapıldı.

Kahramanmarş emniyeti tarafından, 10 gündür sivil otomobil ve sivil motorize ekipler kent merkezi ve ilçelerde yaptığı denetimlerde trafiği tehlikeye düşüren sürücülere işlem yapıyor.

Polis ekipleri sivil ve resmi olarak gece geç saatlere kadar, Onikişubat ilçesi İstiklal Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde yaklaşık 2 saat araç denetimi yaptı. 10 günde il geneli toplam bin 520 aracın kontrol edildiğini söyleyen Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürü Hakan Doğan, özellikle sivil ekipler sayesinde trafiği tehlikeye düşürenlerle ilgili cezai işlemlerin yapıldığını söyledi.

Trafikte yüksek ses ve abartı egzoz kullanan araçlara yönelikte sıkı denetimlerin yapıldığını söyleyen Doğan, "Son 10 gündür özellikle kurduğumuz sivil ekip sayesinde, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan, abartı egzoz ve yüksek sesle drift atan sürücülere yönelik uygulama başlattık. Yapılan bu uygulamalarda bin 520 araç kontrol edildi, 96 adet abartı egzozlu ve özel aparatlı egzozuyla oynanmış araca işlem yapıldı. Yine 37 araca yüksek ses ile müzik dinleyenlere işlem yapıldı. 57 adet trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere işlem yapıldı ve yaklaşık 300 adet araca ise diğer eksiklikten dolayı işlem yapıldı. Çevreyi rahatsız ederek araç kullanan insanlar bilsinler ki bu uygulamalarımız devam edecek. Tatile gidecek ve seyahate gidecek insanlar hız ihlallerine, hatalı sollama uykusuzluk uzun yol seyahatlerinin en önemlileri arasında yer alıyor" diye konuştu.

Emniyetin yaptığı araç denetimlerinden dolayı teşekkür eden Enes Bürkek, "Emniyetimizin yapmış olduğu bu uygulamadan dolayı teşekkür ediyorum. Sokaklarda rahatsız olan insanlarımız hastalarımız var. Bu hataları uygulayan biri de bendim ancak benim otomobilimde aldığımda egzoz vardı ve ceza yedim. Trafik müdürlüğü ekiplerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ