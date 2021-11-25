Kahramanmaraş'ta girişimcilere devlet destekleri anlatıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde girişimcilere, "Yatırım teşvikleri ve uygulamaları" hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Afşin Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen programda, Proje Danışmanı Ayşe Yener tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, KOSGEB ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteklemeleri hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

Yener, programın ardından gazetecilere, amaçlarının ilçedeki girişimcilerin devlet tarafından verilen desteklerden en iyi şekilde yararlanması olduğunu söyledi.

Verilen desteklerin girişimcileri ciddi anlamda rahatlatacağına inandığını aktaran Yener, "Tarım alanında birincil ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması ve teknoloji yenileme konularında başvurular için hibe ilanı var. Bunu Afşin'de tanıtmak istedik." diye konuştu.

Program, görüş alışverişi ve soru-cevap bölümüyle sona erdi.