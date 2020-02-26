Kahramanmaraş'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı
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Kahramanmaraş'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 8 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

26.02.2020 20:32 | Son Güncelleme: 26.02.2020 20:32
Kahramanmaraş'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı

'ın ilçesinde 8 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Üngüt Mahallesi'ndeki özel okulda öğrenim gören 8 öğrenci dışarıdan sipariş verdikleri yemeği yedikten sonra rahatsızlandı.

Arkadaşlarının durumu öğretmenlerine bildirmesi üzerine sağlık ekiplerine verildi.


Yedikleri gıdadan zehirlendikleri tespit edilen öğrenciler, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

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