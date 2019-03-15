Kahramanmaraş'ta Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Kahramanmaraş'ta bir iş yerinde tavuk döner yedikten sonra rahatsızlanan 20 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

İddiaya göre, merkez Onikişubat ilçesindeki Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, bir lokantada tavuk döner yedi.

Yemeğin ardından derse dönen öğrencilerin rahatsızlanması üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Rahatsızlanan 17 öğrenci Necip Fazıl Şehir Hastanesine, 3 öğrenci ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Vali Yardımcısı Bayram Öz ve Onikişubat Milli Eğitim Müdürü Ever Gökşen, Necip Fazıl Şehir Hastanesine öğrencilerin sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Öz, burada gazetecilere, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, "Dışarıdan, bir lokantadan yemek almışlar. Muhtemelen zehirlenmişler. Çocukların durumu şimdilik iyi, 1-2 saat içinde taburcu olmalarını bekliyoruz. Tedavi boyutuyla ilgileniyoruz. Öbür boyutuyla da emniyet ilgileniyor." dedi.

Kaynak: AA