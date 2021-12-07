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Kahramanmaraş'ta Gıda OSB'de kurulacak

AA / İzzet Mazı - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta Gıda OSB'de kurulacak

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde Gıda Organize Sanayi Bölgesi kurulacak.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde Gıda Organize Sanayi Bölgesi kurulacak.

Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, sanayi şehri Kahramanmaraş'ta Osb'lerle ilgili dev adımlar atıldığını belirtti.

Kahramanmaraş'a özel yasa çıkartılmasıyla ıslah OSB'lerin resmiyet kazandığını hatırlatan Görgel, Gıda Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile ilgili çalışmalardan da netice alındığını ifade etti.

Görgel, dondurma, tarhana, biber, şıra gibi gıda ürünlerin işleneceği kurulacak sanayi tesislerini bünyesinden barındıracak olan Gıda OSB için istenen yere izin verildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gıda Organize Sanayi Bölgesi olarak Maliye Bakanlığından istenen alan komisyon kararınca kabul edildi. Gıda alanında Kahramanmaraş'ta üretim yapan esnafını sanayi kimliğine kavuşturacak olan Gıda OSB'ye yer tahsisi yapıldı. Bilindiği üzere Türkoğlu ilçemiz sınırlarında Gıda OSB çalışmamız vardı. Grup Başkanvekilimiz Mahir Ünal, İçişleri Komisyon Başkanımız Celalettin Güvenç, milletvekillerimiz Ahmet Özdemir, Habibe Öçal, Cihat Sezal ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör'ün yakından takip etmesi sonucu sevindirici haber alındı. Ayrıca rahmetli Milletvekilimiz İmran Kılıç'ın da büyük emekleri vardı, onu da belirtmeden geçmeyelim. Bir alanın OSB'ye çevrilmesi için belirli prosedürler ve çevresel değerlendirme raporları gerekiyor, bu konularda süreci biraz uzatıyor. AK Parti olarak konuyu yakından takip ettik ve hep birlikte başarıya ulaştık."

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