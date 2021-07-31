Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
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Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yangın, tesisin yanındaki bir tekstil fabrikasına da sıçradı.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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