Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
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Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında gerçekleştirilen "Saha Uzantılı Masa Başı Tatbikatı" gerçeğini aratmadı.

Kahramanmaraş'ta Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında gerçekleştirilen "Saha Uzantılı Masa Başı Tatbikatı" gerçeğini aratmadı.

Kahramanmaraş Valiliği koordinesinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) yerleşkesindeki tatbikata, Kahramanmaraş AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Türk Kızılay, 112 Acil Servis, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, çeşitli kuruluşlar ile gönüllülerden oluşan 200 kişi katıldı.

Senaryo gereği AFAD ekiplerine, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi olan 7,3 büyüklüğündeki depremin yoğun hasara neden olduğu bilgisi geldi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, göçük altında kalan yaralıları kurtarmak için saniyelerle yarıştı. Yaralılar, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere taşındı.

Enkaz altında kalanları kurtarma çalışması sırasında, göçük alanına girmek isteyen ve ekiplerin çalışmalarına engel olan kişilere karşı güvenlik güçleri önlem aldı.

Deprem sonrası vatandaşlara yardımcı olunması amacıyla çadırlar kuruldu, arama kurtarma köpeği "Leon"un katıldığı tatbikatta, Vali Ömer Faruk Coşkun 26 birim yetkilisinden bilgi aldı.

Alanda gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Coşkun, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında tatbikat geçekleştirdiklerini söyledi.

Afet Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyeleriyle 26 çalışma grubunun tatbikata katıldığını belirten Coşkun, bu tatbikatların amacının çalışma hazırlıklarını, koordinasyonları gözden geçirip aksaklıkların tespit edilmesi olduğunu belirtti.

Coşkun, "Bu noktada bütün arkadaşlarımız fedakar bir şekilde hem teorik eğitimlerini alarak hem de sahada bu çalışmalarını yaparak faaliyetlerini icra ediyorlar. Tabii ki temenni ve niyazımız hem şehrimizin hem de ülkemizin afet görmemesi ama afete de hazırlıklı olunması gerekiyor. Bu anlamda da tatbikatlar bunun için önemli bir araç. Bugün de biz saha uzantılı bir masa başı tatbikatı gerçekleştirmiş olduk." diye konuştu.

Tatbikata, Kahramanmaraş Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, AFAD Müdürü Aslan Mehmet Coşkun ile ilgililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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