Kahramanmaraş'ta genç yetenekler futbol şenliğinde buluştu
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Kahramanmaraş'ta genç yetenekler futbol şenliğinde buluştu

Kahramanmaraş'ta genç yetenekler futbol şenliğinde buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kahramanmaraş'ta 12-14 yaş aralığındaki sporcular, futbol şenliğinde buluştu.

Kahramanmaraş'ta 12-14 yaş aralığındaki sporcular, futbol şenliğinde buluştu.

Büyükşehir Belediyesi anlamlı bir spor organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Kentin genç futbolcularının bir araya geldiği futbol müsabakalarında, 8 takım kıyasıya mücadele etti.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü'nden düzenlenen etkinliğe ilişkin yapılan açıklamada, "Pandemide hareket alanları sınırlanan gençlerimizi spora teşvik etmeyi sürdürüyoruz. Sağlıklı yaşamın temini açısından şehrimizde her türlü spor dalını desteklemeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta genç yetenekler futbol şenliğinde buluştu
Kahramanmaraş'ta genç yetenekler futbol şenliğinde buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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