Kahramanmaraş'ta Gazze'deki Müslümanlar yararına kermes düzenlendi
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Kahramanmaraş'ta Gazze'deki Müslümanlar yararına kermes düzenlendi

Kahramanmaraş'ta Gazze'deki Müslümanlar yararına kermes düzenlendi
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Kahramanmaraş Kadın Kolları Başkanlığınca Gazze'deki Filistinlilere destek olmak amacıyla kermes yapıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Kahramanmaraş Kadın Kolları Başkanlığınca Gazze'deki Filistinlilere destek olmak amacıyla kermes yapıldı.

Derneğin Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan il binasında düzenlenen kermeste, kadın kolları üyelerinin evde yaptıkları el işi ürünler ile kek, börek, tatlı, sarma, reçel, salça ve kurabiye gibi gıda ürünleri satışa sunuldu.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilen kermesten elde edilen gelir, zor günler geçiren Gazzeli müslümanlara ulaştırılacak.

İHH İnsani Yardım Vakfı Kahramanmaraş İl Temsilcisi Yusuf Bülbül, dernek olarak Gazzedeki Müslümanların yararına kermes düzenlediklerini söyledi.

Gazze halkına ellerinden gelen yardımı yapacaklarını belirten Bülbül, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş İHH olarak kadın kollarımızın hazırladıkları el emeği göz nuru ürünleri bugün burada Gazze yararına satışa sunuyoruz. Dernek binamızda 4 gün boyunca sürecek hayır çarşımıza tüm bağışçılarımızı bekliyoruz. Elde edilen gelirlerle Gazze'deki kardeşlerimize inşallah yardımcı olacağız. Burada kadın kollarımızın yapmış olduğu birbirinden güzel yemekler var. Fotoğraf sergilerimiz var ve Mavi Marmara gemisindeki yolcularla yapacağımız söyleşilerimiz olacak. Elde edilen gelir hem yetim çocuklara, hem de son saldırılarda evleri yıkılan orada açıkta kalan Gazzeli kardeşlerimize gidecek. Gazze zaten dünyanın en büyük hapishanesi niteliğinde. 2 milyon insan yaşıyor. Çok sayıda yetim çocuk var neredeyse yetim olmayan bir aile yok. Burada elde edilecek gelirlerin tamamı yetim ve öksüz kardeşlerimize gidecek."

Kahramanmaraş'ta Gazze'deki Müslümanlar yararına kermes düzenlendi
Kahramanmaraş'ta Gazze'deki Müslümanlar yararına kermes düzenlendi
Kahramanmaraş'ta Gazze'deki Müslümanlar yararına kermes düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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