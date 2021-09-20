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Kahramanmaraş'ta gaziler günü buluşma etkinliği

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Kahramanmaraş'ta gaziler günü buluşma etkinliği

Kahramanmaraş'ta 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle, "Gaziler Günü Buluşması" düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle, "Gaziler Günü Buluşması" düzenlendi.

Tarihi Kahramanmaraş Kale'sinde düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, ebediyete intikal etmiş gazilerimiz için okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Etkinliğe Vali Ömer Faruk Coşkun ile eşi Sevilay Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve çok sayıda gazi ve ailesi katıldı.

Etkinlikte açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehit aileleri ve gazilerin günlerini kutlayarak şehit ve gaziliğin mertebesinin yüceliğine vurgu yaptılar.

Vatanın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğünü korumak için gazilerin canları pahasına cepheden cepheye koştuğunu ifade eden Vali Ömer Faruk Coşkun ise, "Vatan uğurda şehit olmayı göze alan gazilerimiz, ülkemizin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir. 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anarken, hayatta olan gazilerimizin Gaziler Günü'nü tebrik ediyor, huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum" dedi.

Etkinlik, mehteran gösterisi, söylenen kahramanlık türküleri ve Dursun Ali Erzincanlı tarafından sunulan şiir dinletisinin ardından sona erdi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta gaziler günü buluşma etkinliği

Kahramanmaraş'ta gaziler günü buluşma etkinliği

Kahramanmaraş'ta gaziler günü buluşma etkinliği

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Haber: Kahramanmaraş'ta gaziler günü buluşma etkinliği - Haberler
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