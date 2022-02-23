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Kahramanmaraş'ta gasp iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

AA, İzzet Mazı - Güncel
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Kahramanmaraş'ta gasp iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir kişiyi zorla alıkoyarak cep telefonu ve parasını aldıkları öne sürülen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir kişiyi zorla alıkoyarak cep telefonu ve parasını aldıkları öne sürülen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Egemenlik Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi'nde noterde alım-satım nedeniyle iki taraf arasında tartışma çıktığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.

Taraflardan H.O. (25) gelen polis ekiplerine, dün gece zorla bir evde tutulduğunu, telefon ve cüzdanının zorla alındığını, banka hesabından 1500 lira çekildiğini, otomobilinin satışının zorla alınmak istendiğini belirterek şikayetçi oldu.

Polisin yaptığı çalışma sonucunda şüpheliler M.A. (27) V.B. (29) H.Z. (26), O.B. (37) ve H.E. (25) gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 2 otomatik pompalı tüfek, bir havalı tüfek, 40 tüfek fişeği, 5 tabanca mermisi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.B, H.Z. ve H.E. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "gasp", "hürriyeti tahdit", "kasten yaralama", "hırsızlık" ve "uyuşturucu bulundurma" suçlarını işledikleri ve bu suçlara iştirak ettikleri gerekçesiyle tutuklanırken, M.A. ve O.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / İzzet Mazı - Güncel

Münir Karaloğlu, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Polis, Güncel, Haberler

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