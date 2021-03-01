Kahramanmaraş'ta gasp iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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Kahramanmaraş'ta gasp iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

01.03.2021 18:35 | Son Güncelleme: 01.03.2021 18:35
Kahramanmaraş'ta gasp iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, tartıştıkları yabancı uyruklu bir kişinin cep telefonunu gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, tartıştıkları yabancı uyruklu bir kişinin cep telefonunu gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Suriye uyruklu A.H, Maraş Kalesi civarında, tanımadığı kişiler tarafından zorla araca bindirilerek darbedildiği ve telefonunun alındığı iddiasıyla polisten yardım istedi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerinden ve güvenlik kamerası görüntülerinden, zanlıların D.Y, O.Ö. ve A.Y. olduğunu belirledi.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri gasbedildiği iddia edilen cep telefonunu ile birlikte yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Telefonu alınan A.H. ile Suriye uyruklu arkadaşı ise olaya karıştıkları gerekçesiyle sınır dışı edilmek üzere toplama merkezine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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