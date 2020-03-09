Kahramanmaraş'ta fuhuş ve uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
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Kahramanmaraş, 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta fuhuş ve uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Kahramanmaraş'ta fuhuş ve uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama Kahramanmaraş'ta fuhuş ve uyuşturucu operasyonları kapsamında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

09.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:23
Kahramanmaraş'ta fuhuş ve uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Kahramanmaraş'ta fuhuş ve uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta fuhuş ve uyuşturucu operasyonları kapsamında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeye bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslar ile fuhşa teşvik yer ve imkan sağlayan şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 11 şüpheli yakalanırken, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Ayhan P., Mehmet A. (33), Ertuğrul B isimli 3 şüpheli tutuklandı.

Şahıslardan bir miktar esrar, metamfetamin, bonzai, sentetik hap, 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta fuhuş ve uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Kaynak: İHA

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Kahramanmaraş'ta fuhuş ve uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

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