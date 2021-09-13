KAHRAMANMARAŞ - Fuhuş operasyonunda 29 şüpheli yakalandı - Haberler
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KAHRAMANMARAŞ - Fuhuş operasyonunda 29 şüpheli yakalandı

AA / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda 29 şüpheli yakalandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda 29 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Masası ekipleri, fuhşa teşvik edip yer ve imkan sağlayan, haksız kazanç sağlayan kişilerin yakalamasına yönelik Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Bu kapsamda bazı iş yeri ve evlerin fuhuş için kullanıldığı bilgisine ulaşan ekipler, yaklaşık 4 aylık çalışmanın ardından suç örgütünü organize ettiği belirlenen Z.G, G.A. ve S.G'yi gözaltına aldı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, aralarında yabancı uyruklularında bulunduğu 26 kişiyi daha yakaladı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, flash bellek, bilgisayar ve cinsel materyallerle üzerinde bazı isimlerin yer aldığı defter ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

KAHRAMANMARAŞ - Fuhuş operasyonunda 29 şüpheli yakalandı

KAHRAMANMARAŞ - Fuhuş operasyonunda 29 şüpheli yakalandı

KAHRAMANMARAŞ - Fuhuş operasyonunda 29 şüpheli yakalandı

KAHRAMANMARAŞ - Fuhuş operasyonunda 29 şüpheli yakalandı

KAHRAMANMARAŞ - Fuhuş operasyonunda 29 şüpheli yakalandı

KAHRAMANMARAŞ - Fuhuş operasyonunda 29 şüpheli yakalandı

KAHRAMANMARAŞ - Fuhuş operasyonunda 29 şüpheli yakalandı

KAHRAMANMARAŞ - Fuhuş operasyonunda 29 şüpheli yakalandı
AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri
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Haber: KAHRAMANMARAŞ - Fuhuş operasyonunda 29 şüpheli yakalandı - Haberler
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