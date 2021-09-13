Kahramanmaraş'ta 'fuhuş' operasyonu; veresiye defteri ele geçirildi - Haberler
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Kahramanmaraş'ta 'fuhuş' operasyonu; veresiye defteri ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta 'fuhuş' operasyonu; veresiye defteri ele geçirildi

KAHRAMANMARAŞ'ta polisin bir masaj salonuna düzenlediği operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ'ta polisin bir masaj salonuna düzenlediği operasyonda 29 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, fuhuş yapan kadınlarla birlikte olan erkeklerin isimleri ve borçlarının yazılı olduğu veresiye defteri ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Kahramanmaraş'ta bir kadının işlettiği masaj salonunda fuhuş yapıldığına dair ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, işletmeci G.A. ile masaj salonuna girip çıkanları takibe aldı. 4 ay süren takip sonunda masaj salonundaki fuhuşu G.A., S.G. ve Z.G.'nin organize ettiğini belirleyen ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Çok sayıda adrese eş zamanlı olarak şafak vakti operasyon düzenleyen polis, 8'i kadın 29 kişiyi gözaltına aldı.

BORÇ LİSTESİNDE 200-300 RAKAMLARI

Şüpheliler gözaltına alınıp emniyete götürülürken, adreslerdeki aramalarda çok sayıda cep telefonu, flash bellek, cinsel ürünler ile fuhuş yapan kadınlarla birlikte olan erkeklerin isimleri ve borçlarının yazılı olduğu veresiye defteri ele geçirildi. Çok sayıda kişinin isminin olduğu veresiye defterinin borç listesinde isimlerin karşısında 200-300 rakamlarının yazdığı görüldü.

MÜŞTERİ GETİRENE KOMİSYON

Emniyette sorguya alınan şüpheliler, suçlarını itiraf etti. Salona fuhuş için gidenlerin, başka kişilerin referansıyla gittiği, ayrıca G.A.'nın salona fuhuş için müşteri gönderenlere komisyon verdiği belirlendi. Sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Öte yandan amacı dışında kullanılan masaj salonu da kapatıldı.


Kahramanmaraş'ta 'fuhuş' operasyonu; veresiye defteri ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta 'fuhuş' operasyonu; veresiye defteri ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta 'fuhuş' operasyonu; veresiye defteri ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta 'fuhuş' operasyonu; veresiye defteri ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta 'fuhuş' operasyonu; veresiye defteri ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta 'fuhuş' operasyonu; veresiye defteri ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta 'fuhuş' operasyonu; veresiye defteri ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Son Dakika Haberleri
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