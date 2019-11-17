Kahramanmaraş'ta fuhuş operasyonu: 5 gözaltı
Haberler » 3. Sayfa » Kahramanmaraş'ta fuhuş operasyonu: 5 gözaltı - Haber

Kahramanmaraş'ta fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

Kahramanmaraş'ta polis tarafından sosyal medya ve sahada yapılan araştırma sonucu iki adrese yapılan fuhuş operasyonunda 2'si kadın 5 kişi yakalandı.

17.11.2019 19:01 | Son Güncelleme: 17.11.2019 19:06
Kahramanmaraş'ta fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

Kahramanmaraş'ta polis tarafından sosyal medya ve sahada yapılan araştırma sonucu iki adrese yapılan fuhuş operasyonunda 2'si kadın 5 kişi yakalandı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Ekipleri Dulkadiroğlu ilçesi Cahit Zarifoğlu Caddesinde yer alan bir apartmanda 2 kişiyi, Bahçelievler Mahallesinde bir rezidans dairesinde 3 kişiyi fuhuş yaptığı için yakaladı. İki adreste yakalanan 5 kişiye 3 bin 235 lira para cezası tatbik edildi. Her iki adres için kapama ve mühürleme işlemi başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.