Kahramanmaraş'ta fuhuş operasyonu

06.11.2019 16:51 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:56

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri sosyal medya aracılığıyla takibe alıp tespit ettiği evde, fuhuş yaptığı belirlenen 4'ü kadın 7 kişiyi yakaladı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile fuhşa teşvik eden sosyal medya hesaplarını takibe aldı. Ekipler, Hayrullah Mahallesi'nde bir apartman dairesine yaptığı operasyonda 4 gün önce açıldığı tespit edilen evde fuhuş yapan 4 kadınla fuhuş yapmaya gelen 3 erkeği yakaladı.



Fuhuş yaptığı tespit edilen kadınların çok sayıda suçtan da kayıtları olduğu tespit edildi. Evi temin eden erkek şahıs ile internet üzerinden telefonunu veren kadına adli işlem başlatılırken, bu telefon numarası ile irtibata geçen şahısların ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.



Şüpheli şahıslara toplam 2 bin 588 lira para cezası yazılırken, fuhuş yapılan ikamet mühürlendi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA