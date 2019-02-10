Kahramanmaraş'ta Fuhuş Operasyonları

Kahramanmaraş'ta düzenlenen fuhuş operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı, 3 kişiye ise idari para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, Onikişubat ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde bir apartman dairesinde fuhuş yapıldığı ihbarı aldı.

Polis ekipleri düzenledikleri operasyon sonucu bir kişiyi "fuhşa teşvik ve aracılık" suçlarından gözaltına aldı, 3 kişiye ise idari para cezası kesti.

Öte yandan Karamanlı Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda da bir kişi "fuhşa teşvik ve aracılık" suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: AA