Kahramanmaraş'ta fuar alanının çatısı çöktü - Haberler
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Kahramanmaraş'ta fuar alanının çatısı çöktü

Kahramanmaraş'ta fuar alanının çatısı çöktü Kahramanmaraş'ta 5 dönümlük alan üzerine kurulu fuar alanını çatısı kar kütlelerine dayanamayarak çöktü.

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta fuar alanının çatısı çöktü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 5 dönümlük alan üzerine kurulu fuar alanını çatısı kar kütlelerine dayanamayarak çöktü.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde yaklaşık 1 haftadır etkili olan kar yağışı Egemenlik Mahallesi'ndeki Kahramanmaraş Fuar Merkezi alanındaki yerleşkenin çatısını doldurdu. Gece geç saatlerde etkisini artıran kar yağışı sonrası biriken kar ağırlığına dayanamayan yaklaşık 5 dönümlük alandaki yapının çatısı tamamen çöktü.

Maddi hasarın oluştuğu olayda can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Belediye ekipleri olayla ilgili hasar tespit çalışması başlattı.

Kahramanmaraş'ta fuar alanının çatısı çöktü

Kahramanmaraş'ta fuar alanının çatısı çöktü

Kahramanmaraş'ta fuar alanının çatısı çöktü

Kahramanmaraş'ta fuar alanının çatısı çöktü

Kahramanmaraş'ta fuar alanının çatısı çöktü

Kahramanmaraş'ta fuar alanının çatısı çöktü

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Son Dakika Haberleri

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Fuar, kar, 3. Sayfa, Haber

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