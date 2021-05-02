KAHRAMANMARAŞ - Freni boşalan kamyon, ev ve araçlara çarptı: 1 yaralı
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KAHRAMANMARAŞ - Freni boşalan kamyon, ev ve araçlara çarptı: 1 yaralı

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde freni boşalan kamyon yol kenarındaki ev ve park halindeki üç araca çarptı, kazada sürücü yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde freni boşalan kamyon yol kenarındaki ev ve park halindeki üç araca çarptı, kazada sürücü yaralandı.

Ali A. (60) idaresindeki 27 Z 0880 plakalı kamyon Yeşil Tepe Mahallesi Büğülek Caddesi'nde seyir halindeyken freni arızalanınca kontrolden çıktı.

Frenin tutmadığını fark eden ve seyreden araçlara çarpmamak için direksiyonu çeviren sürücü önce elektrik direğine ardından bir evin bahçe duvarına ve park halindeki üç araca çarptı.

Şehir merkezi istikametine doğru hızla ilerleyen kamyon sürücüsü Ali A, gördüğü bir yokuşu kaçış rampası olarak kullanıp kamyonu durdurabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü 112 Acil Servis ekipleri tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrasında AKEDAŞ görevlileri kopan elektrik tellerini onarırken, belediye temizlik görevlileri de zarar gören ağaçların kaldırılması ve yolların temizlenmesi için çalışma başlattı.

KAHRAMANMARAŞ - Freni boşalan kamyon, ev ve araçlara çarptı: 1 yaralı
KAHRAMANMARAŞ - Freni boşalan kamyon, ev ve araçlara çarptı: 1 yaralı
KAHRAMANMARAŞ - Freni boşalan kamyon, ev ve araçlara çarptı: 1 yaralı
KAHRAMANMARAŞ - Freni boşalan kamyon, ev ve araçlara çarptı: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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