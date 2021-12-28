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Kahramanmaraş'ta fiyat etiketleri denetleniyor

Kahramanmaraş'ta fiyat etiketleri denetleniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kahramanmaraş'ta vatandaşların doğru fiyattan güvenli alışveriş yapabilmeleri için işletmelerdeki fiyat etiketleri zabıta ekiplerince denetleniyor.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta vatandaşların doğru fiyattan güvenli alışveriş yapabilmeleri için işletmelerdeki fiyat etiketleri zabıta ekiplerince denetleniyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, vatandaşların alışverişlerini güvenle yapabilmeleri ve fahiş fiyat uygulamalarına maruz kalmamaları için ürün etiketleri yakın markaja alındı.

Kentin merkezi arterlerinde faaliyet gösteren işletmelerde yoğunlaştırılan denetimlerde ekipler, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği hükümleri kapsamında kontrollerini sürdürüyor. Fiyat etiketi ve tarifelerinin biçimi, şekli ve içeriğinin mevzuatlara uygunluğu, raf fiyatları ile kasa fiyatları arasında fark olup olmadığı, tezgahlarda son kullanma tarihi geçmiş, bozulmuş veya çürümüş mal bulunup bulunmadığı gibi önemli hususlar ekipler tarafından denetleniyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta fiyat etiketleri denetleniyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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