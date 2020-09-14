Kahramanmaraş'ta fıstık hasadı başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kahramanmaraş'ta fıstık hasadı başladı

Kahramanmaraş'ta il genelinde 75 bin dekar alanda üretimi yapılan Antep fıstığının hasadına başlandı.

Kahramanmaraş'ta fıstık hasadı başladı
14.09.2020 09:23 | Son Güncelleme: 14.09.2020 09:28

Kahramanmaraş'ta il genelinde 75 bin dekar alanda üretimi yapılan Antep fıstığının hasadına başlandı.

Kahramanmaraş'ta kültür meyveciliği projesi kapsamında çiftçiye satılan 2/B arazilerinde yetiştirilen fıstıkta hasat başladı. Pazarcık ilçesi Ketiler mevkiindeki 10 köyün geçim kaynağı olan ürün, meyve vermeye başlarken, boş alanlara ise fideleri dikildi.

Yaklaşık 10 bin dekarlık alanda, fıstık ağaçlarını büyütüp yetiştiren üreticiler, tapularını aldıktan sonra seri üretime başladı.

10 bin dekarlık tapusu yeni alınan bölgede bu yıl yaklaşık 8 bin ton Antep fıstığı rekoltesi beklenirken, Türkoğlu ve diğer bölgelerde yetişen 65 bin dekarlık alanla birlikte il genelinde 75 bin dekarlık alanda fıstık üretimi yapılıyor.

Hasadı yapılan fıstıkların bir kısmı firik halinde Gaziantep ve çevre illere pazarlanırken, diğer kısmı ise kurutulduktan sonra baklava sektöründeki üreticilere satılıyor.

Kahramanmaraş'ta hem taze hem kuru olarak tüketilen Antep fıstığı tezgahlardaki yerini de alırken, geçen yıl kilosu 25 liraya kadar düşen kabuklu yaş Antep fıstığı, bu yıl tarlada 35-40 liradan satıldığı öğrenildi.

Fıstığın üretiminin zor olduğunu söyleyen üretici Bektaş Pirbudak, "Erkekler ağaçtan fıstığı silkeliyor, çırpıyor, kadınlar ise toplayıp emek vererek kurutmaya alıyor. Damlara ve bağların içine serilen fıstıklar kurutulduktan sonra Antep pazarında satılıyor. Korona virüs nedeniyle işçi sıkıntısı yaşıyoruz. Fıstıklar ağaç başında kalıyor ve pazara indirinceye kadar dağlık bölgede çadır kuruyoruz" dedi.

Fatmanur Pirbudak ise, "Sabahın erken saatlerinde kalkıp araziye geliyoruz ve ağaçlardaki fıstıkları çırpıyoruz. Bu hasat dönemi 45 gün falan oluyor, kendi bahçemizin dışında başka bahçelerin de hasadında çalışıyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Halife Hafter Mustafa Destici Erol Mütercimler
Magazin Metin Özülkü Okan Bayülgen Ozan Çolakoğlu İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Gökhan Töre Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Çocuk Milli Ankara Jandarma
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta fıstık hasadı başladı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.9.2020 09:32:00. #1.14#
title