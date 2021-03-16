Kahramanmaraş'ta fırtına ve yağmur nedeniyle iki katlı kerpiç ev çöktü
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Kahramanmaraş'ta fırtına ve yağmur nedeniyle iki katlı kerpiç ev çöktü

16.03.2021 16:15 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:21
Kahramanmaraş'ta fırtına ve yağmur nedeniyle iki katlı kerpiç ev çöktü

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde fırtına ve yağmur nedeniyle iki katlı kerpiç ev çöktü.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde fırtına ve yağmur nedeniyle iki katlı kerpiç ev çöktü.

Köprübaşı Mahallesi Müftüler Sokak'ta Yavuz Düdükçü'ye ait kerpiç evin çöktüğü ihbarı üzerine, bölgeye sağlık, arama kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları incelemede, enkazda kimsenin bulunmadığını tespit etti.

Düdükçü ve ailesinin, bir süre önce akraba ziyareti için başka bir şehre gittiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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