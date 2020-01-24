Kahramanmaraş'ta fırtına çatıları uçurdu; hayvanlar telef oldu, araç kullanılamaz hale geldi
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Kahramanmaraş'ta fırtına çatıları uçurdu; hayvanlar telef oldu, araç kullanılamaz hale geldi

Kahramanmaraş'ta fırtına çatıları uçurdu; hayvanlar telef oldu, araç kullanılamaz hale geldi (3)YÜRÜMEKTE ZORLANDIKahramanmaraş'ta çatıları uçuran, ağaçları kökünden söken şiddetli fırtınada nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

24.01.2020 17:19 | Son Güncelleme: 24.01.2020 17:20
Kahramanmaraş'ta fırtına çatıları uçurdu; hayvanlar telef oldu, araç kullanılamaz hale geldi

'ta fırtına çatıları uçurdu; hayvanlar telef oldu, araç kullanılamaz hale geldi (3)

YÜRÜMEKTE ZORLANDI

Kahramanmaraş'ta çatıları uçuran, ağaçları kökünden söken şiddetli fırtınada nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Fırtına anı bir cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntülerde berber Harun Altınsoylu'nun reklam flamasını alarak iş yerine götürmek istediği ancak fırtına nedeniyle başaramadığı görülüyor.

Güçlükle yürüyen Altınsoylu'nun, fırtınanın şiddetiyle geri geri gitmek zorunda kalması, kentteki fırtınanın şiddetini gözler önüne serdi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Kahramanmaraş'ta fırtına çatıları uçurdu; hayvanlar telef oldu, araç kullanılamaz hale geldi
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