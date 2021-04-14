Kahramanmaraş'ta fırın ve imalathaneler denetlendi
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Kahramanmaraş'ta fırın ve imalathaneler denetlendi

Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta fırın ve imalathaneler denetlendi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren fırın ve imalathaneleri denetledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren fırın ve imalathaneleri denetledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde denetimlerini sürdüren ekipler, kent merkezindeki iş yerlerini gezerek ekmeklerin gramajını, standartlara uygunluğunu, işletme ruhsatları ve hijyen koşullarını kontrol etti.

Eksikleri bulunan iş yeri sahiplerini eksikliklerin giderilmesi konusunda uyaran ekipler, kuralları yerine getiren iş yeri sahiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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