Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olma suçundan aranan B.A'nın (55) Göksun ilçesinde saklandığını belirledi.

Tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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