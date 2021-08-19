Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta, hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş'ta, hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ Silahlı Terör Örgütü'ne Üye Olma suçundan aranan S.D'nin (32) Çağlayancerit ilçesinde saklandığını belirledi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan ve hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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