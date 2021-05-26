Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Anadolu Ajansı / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta, hakkında FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş'ta, hakkında FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi olmak suçundan hüküm giydiği gerekçesiyle aranan firari F.K'nin, Göksun ilçesinde saklandığını tespit etti.

Operasyonla yakalanan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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