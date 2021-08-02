Kahramanmaraş'ta firari 54 şüpheli yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ta, çeşitli suçlardan aranan 54 şüpheli, polis operasyonuyla yakalanırken, firari hükümlü olan 39'u mahkemece tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta, çeşitli suçlardan aranan 54 şüpheli, polis operasyonuyla yakalanırken, firari hükümlü olan 39'u mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı olanlara yönelik çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonla 54 şüpheli yakalandı. Bazı şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde silah ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 39 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 15 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç