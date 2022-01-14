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Kahramanmaraş'ta firari 2 hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta firari 2 hükümlü yakalandı
AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı.

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan hükümlü ve şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Osmaniye cezaevinden firar eden, "dolandırıcılık" ile "tutuklu ve hükümlünün kaçması" suçlarından 31 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan Ş.C'nin (53) Şeyhadil Mahallesi'nde bir ikamette saklandığını tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler Ş.C'yi gözaltına aldı.

Başka bir operasyonda da "kasten adam yaralama" suçundan 17 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası ile aranan H.K, Onikişubat ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri

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