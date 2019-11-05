Kahramanmaraş'ta "Fikir, Sanat, Aksiyon; Necip Fazıl Kısakürek" etkinliği

05.11.2019 15:40

Kahramanmaraş'ta, Anadolu Mektebi tarafından düzenlenen "Fikir, Sanat, Aksiyon; Necip Fazıl Kısakürek" programı başladı.

Toplam 19 ilden gelen Anadolu Mektebi mensubu 60 öğrencinin katılımıyla, Milli Eğitim, Kültür ve Turizm ile Gençlik ve Spor Bakanlıkları,?Kahramanmaraş Valiliği,??Sütçü İmam Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında gerçekleştirilen programın ilk etabı Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'a 3 günlük program için geldiklerini belirtti.

"Maraş, edebiyat ve şiirin çok büyük bir merkezi ve adeta Türkiye'yi besliyor. Necip Fazıl, Maraşlı ve onun etkisi en çok bu şehirde kendini gösteriyor." diyen Güçlü, gençlerin Necip Fazıl'ı okuyup anlamasının önemli olduğunu söyledi.

Güçlü, Kahramanmaraş'ta gördükleri ilginin kendilerini memnun ettiğini vurgulayarak, "Lise ağırlıklı bir okuma gurubunun Necip Fazıl'ı bu kadar yaygın okuyabilmesi, onu anlamaya çalışması, bu gençlerin anlayışında, kavrayışında, edebiyat ve sanata olan ilgilerinin artmasında çok önemli bir merhale." dedi.

Öğrencilerin yazarların bütün eserlerini okudukları zaman o yazarın sadece düşüncesini öğrenmediğine dikkati çeken Güçlü, şunları kaydetti:

"Anlayışını, kavrayışını, nasıl hareket ettiğini ve dünyaya nasıl baktıklarını kavrıyorlar. Bir yazarı bu kadar yakından tanımak aslında dünyayı tanımak gibi bir şey. Yazarların kendilerini yetiştirirken nasıl fedakarlıklar yaptıklarını görerek de kendilerini hayata hazırlıyorlar. Necip Fazıl'ı okuyan çocuklar girift konuları anlamada, düşüncelerini yazmada, toplum karşısında konuşmada çok önemli mesafe alıyor. Buna aileleri fark ediyor, hocaları fark ediyor ve bu ilerleyiş Anadolu Mektebi'nin de birçok ilde yayılmasına ve öğrenci bulmasına vesile oluyor. En önemli faydası erken yaşta kendilerine bir yol haritası çizebiliyorlar."

"Bu etkinliğin iki önemli özelliği var"

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Dönmez de Anadolu Mektebi okumalarının, edebiyatın güzel insanlarının öğrenciler tarafından daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunduğunu belirtti.

Projeyi Anadolu Mektebi ile yürütmekten onur duyduğunu dile getiren Dönmez, "Bu etkinliğin iki önemli özelliği var. Bunlardan biri anmak, diğeri de anlamaktır. Bu sayede üstadı Maraş'ta birlikte anmak çok güzel. Necip Fazıl'ı anlamak çok kolay bir olay değil. Tabii şiirlerindeki duruluğu vurgulamadan geçemeyeceğim. Biz yıllardan beri öğretmen ağırlıklı anlayışla işi götürmüştük. Dönüşümün bu noktada olduğunu görüyorum. Artık bize ne mutlu ki bizim yerimize gençler konuşuyorlar. Onlar konuşuyor biz dinliyoruz. Bu beni çok mutlu etti." diye konuştu.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ise Anadolu Mektebi faaliyetlerinin kıymetli olduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de "Fikir, Sanat, Aksiyon; Necip Fazıl Kısakürek" programının Kahramanmaraş'ta yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, şair Mustafa Aydoğan, Necip Fazıl'ın torunu Şeyma Kısakürek'in de konuşma yaptığı programda, Kahramanmaraş, Kayseri, İstanbul ve Isparta'dan katılan 4 öğrenci eserlerinden hareketle Necip Fazıl'ın düşüncelerini anlattı.

Toplam 3 gün sürecek etkinlik okul ziyaretleri, paneller, konser ve tiyatro gösterimlerini kapsıyor.

Kaynak: AA