Kahramanmaraş'ta Fetö Sanığına 10 Yıl 6 Ay Hapis

Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan eski öğretim üyesi sanık, 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, örgütle iktisatlı olan ve KHK ile kapatılan Zirve Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışan tutuklu sanık Enes Güngör ile avukatı katıldı.

Duruşmada FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan tanık A.D. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla verdiği ifadesinde şunları anlattı:

"Sanık Zirve Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışıyordu. Bende Gaziantep'te polis memurlarına sohbet veriyordum. Sanık, örgüt içerisinde benim gibi öğretmenlerden sorumluydu. 'Enver' kod adını kullanıyordu. Örgütteki görev 'müdür yardımcısıydı' sanık Güngör, bana haftalık sohbet konuları anlatırdı. Bende polislere bu konular hakkında sohbet verirdim. Güngör, 15 Temmuz gecesi kakao talk görünümlü 'Eagle' programı üzerinden attığı mesajlarda 'abilere söyleyin askere vur emri verilmiş, kesinlikle direnmesinler' diye mesaj atmıştı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından beni evimde iki kez ziyaret etti ve bana 'kaçabiliyorsan kaç git, evde kalma' demişti. Ayrıca itirafçı olmamam için telkinde bulunarak, itirafçı olursanız 'Şefkat tokadı' yersiniz demişti."

Sanık Güngör, tanık A.D'yi tanımadığını öne sürerek, ifadesini de kabul etmediğini belirtti.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanık Göngür'ün ByLock programını kullandığı, FETÖ/PDY'nin üniversitesi olduğu iddiasıyla kapatılan Zirve Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalıştığı ve Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde görevli polislere "sohbet abiliği" yapanların üst sorumlusu olarak "müdür yardımcısı" unvanlıyla örgüt içerisinde görev aldığı ve kod adı kullandığı için cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Güngör, son savunmasında, "Ben terör örgütü üyesi değilim. Ben kesinlikle ByLock programını kullanmadım. Talimatla Bank Asya'ya para yatırmadım. Ben bilmeden bunlara destek oldum. Bir daha cemaat ve tarikatlara hiçbir şekilde bağlantım olmayacağına söz veriyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "örgütsel faaliyetlerde bulunmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi.