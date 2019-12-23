Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY soruşturmalarının yaklaşık yüzde 95'i tamamlandı

23.12.2019 14:12 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:12

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturmaların yaklaşık yüzde 95'inin tamamlandığını, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlara dikkatle yaklaşılması gerektiğini söyledi.

Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar Kahramanmaraş'ta 17 bin 29 kişi hakkında adli işlem gerçekleştirildiğini belirtti.

Toplam 2 bin 998 kişiye kamu davası açıldığını, 4 bin 453 kişi hakkında takipsizlik kararı ve 9 bin 2 kişi hakkında yetkisizlik ve görevsizlik kararı verilerek suç yerleri itibarıyla dosyalarının ilgili kentlerdeki cumhuriyet başsavcılıklarına gönderildiğini dile getiren Yazıcı, halen 576 kişi hakkındaki soruşturmaların devam ettiğini dile getirdi.

Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturmaların yaklaşık yüzde 95'inin tamamlandığına dikkati çeken Yazıcı, şunları kaydetti:

"Elimizdeki dosyalarda bir kısım şüphelilerin soruşturmaları halen dikkatli bir şekilde devam ediyor. Bu aşamada soruşturmalarımızda mahrem yapılanmaya yönelik çalışmalarımız sürüyor. Ülkemizde FETÖ'nün yaklaşık 40 yıllık bir mazisi var. Bu yapının çok kısa zamanda deşifre edilerek bütün unsurlarıyla temizlenmesi de kolay değil. Bu anlamda bundan sonraki süreçte de özellikle mahrem yapıyı hedef alan soruşturmalarımız hız kesmeden devam edecektir. Bizim şu anda FETÖ/PDY yapılanmasıyla ilgili ilimiz genelinde 940 kişi hükmen tutuklu ve hükümlü olarak bulunuyor. PKK, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine üye olmak suçundan ilimiz genelinde toplam 163 kişi tutuklu ve hükümlü olarak bulunuyor."

"Takipsizlik kararı verilen birçok dosyamız da vardır"

Yazıcı, vatandaşların sosyal medyada yapılan paylaşımlara dikkatle yaklaşmaları gerektiğini vurguladı.

"FETÖ ve benzeri terör örgütü yapıları ile bazı çıkar çevrelerinin adliye işlemlerinin içeriğini ters yüz ederek oluşturdukları algı operasyonları ile toplum nezdinde adliyemize ve adalete duyulan güveni sarsmaya çalıştıkları görülmektedir." ifadesini kullanan Yazıcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tüm soruşturmalarımız tarafların ifadeleri, bilgi, belge, tanık, vesair deliller ile yürütülerek tamamlanmaktadır. İddianame yazdığımız dosyalar olduğu gibi yeterli delil elde edilemediği için ya da suça karıştığı tespit edilemediği için takipsizlik kararı verilen birçok dosyamız da vardır. Hatta soyut bir iddia ya da itham haricinde hiçbir delil elde edilemeyen kişiler hakkında lekelenmeme hakkını gözeterek soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair birçok kararımız mevcuttur.

Bu anlamda Türkiye, bir hukuk devletidir. Adliyemizde yapılan tüm işlemlerle ilgili kafasında herhangi bir soru işareti olan kim varsa konu hakkında bizlerden bilgi almalarını istirham ediyoruz. Tüm adli sorunlarda vatandaşlarımızın hiç tereddüt etmeden bize müracaat etmelerini bekliyoruz."

Kaynak: AA