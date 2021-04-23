Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmaktan yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmaktan yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce sürdürülen operasyonlarda, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan G.S. ve 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.D. isimli şahıslar Onikişubat ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Hande Erçel Merve Dizdar
Spor Cenk Tosun Yılmaz Vural Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonunda 2 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 19:26:46. #1.14#

title