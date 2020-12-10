Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonuna 5 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonuna 5 gözaltı

10.12.2020 18:17 | Son Güncelleme: 10.12.2020 18:30

Kahramanmaraş'ta düzenlenen FETÖ operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen FETÖ operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütünün firari şüphelilerine yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyonda, örgütle iltisaklı kurum çalışanı ve Bylock kullanıcısı M.İ., meslekten ihraç diş hekimi, Bylock kullanıcısı ve mahrem yapı içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen M.K., örgütte ablalık yaptığı tespit edilen ve Bylock kullandığı belirlenen E.A., darbe kalkışmasında adı geçen ihraç uzman çavuş E.E. ve askeri mahrem yapı içinde olduğu belirlenen eski iltisaklı kurum çalışanı A.D. yakalandı. Farklı illerden arandıkları öğrenilen 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(İHA)

Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonuna 5 gözaltı
Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonuna 5 gözaltı
Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonuna 5 gözaltı
Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonuna 5 gözaltı
Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonuna 5 gözaltı
Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonuna 5 gözaltı
Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonuna 5 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberi! 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı
Son dakika haberi! 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı
Kahramanmaraş'ta otelde silahlı saldırı: 2'si polis 5 yaralı
Kahramanmaraş'ta otelde silahlı saldırı: 2'si polis 5 yaralı
Son dakika haber: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Son dakika haber: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Lütfi Elvan Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Cemal Hünal Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Sermiyan Midyat
Spor Sörloth Fatih Terim Ersun Yanal Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kız İlaç Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonuna 5 gözaltı - Kahramanmaraş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 18:30:59. #1.14#
title