Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ'ta, polis ekiplerince FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 2'si kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı illerden haklarında FETÖ'den dolayı aranan kişilere yönelik 5 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda; 15 Temmuz darbe girişiminden aranan ihraç uzman çavuş E.E., FETÖ'yle iltisaklı kurum çalışanı ve ByLock kullanıcısı M.İ., meslekten ihraç diş hekimi, ByLock kullanıcısı ve mahrem yapı içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen M.K., örgütte ablalık yaptığı tespit edilen ve ByLock kullandığı belirlenen E.A. ile askeri mahrem yapı içinde olduğu belirlenen eski iltisaklı kurum çalışanı A.D. yakalanarak gözaltına alındı. 2'si kadın 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ