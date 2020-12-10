Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

10.12.2020 17:43 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:47
Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ'ta, polis ekiplerince FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 2'si kadın 5 kişi gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ'ta, polis ekiplerince FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 2'si kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı illerden haklarında FETÖ'den dolayı aranan kişilere yönelik 5 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda; 15 Temmuz darbe girişiminden aranan ihraç uzman çavuş E.E., FETÖ'yle iltisaklı kurum çalışanı ve ByLock kullanıcısı M.İ., meslekten ihraç diş hekimi, ByLock kullanıcısı ve mahrem yapı içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen M.K., örgütte ablalık yaptığı tespit edilen ve ByLock kullandığı belirlenen E.A. ile askeri mahrem yapı içinde olduğu belirlenen eski iltisaklı kurum çalışanı A.D. yakalanarak gözaltına alındı. 2'si kadın 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

İlgili Haberler

Diyarbakır merkezli 5 ilde terör operasyonu: 12 gözaltı
Diyarbakır merkezli 5 ilde terör operasyonu: 12 gözaltı
Son dakika haberi: Diyarbakır merkezli 5 ilde PKK operasyonu: 2'si memur, 12 gözaltı
Son dakika haberi: Diyarbakır merkezli 5 ilde PKK operasyonu: 2'si memur, 12 gözaltı
Kırşehir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
Kırşehir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ebru Şallı Yıldız Tilbe Caner Cindoruk
Spor Sörloth Erol Bulut Sinan Gümüş Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız İlaç Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 5 gözaltı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 17:52:37. #1.14#
title