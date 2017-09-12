Kahramanmaraş'ta Fetö Operasyonu: 15 Gözaltı

Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün haberleşme ağı olan "Bylock" kullanıcısı oldukları tespit edilen kişilere yönelik çok sayıda adrese operasyon yapıldı. Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ