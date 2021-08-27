Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 1 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 1 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmaktan aranan 1 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmaktan aranan 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Göksun İlçe Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olma suçundan aranan, hakkında 6 yıl 3 ay cezası bulunan B.A.'yı (55) yakaladı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mansur Yavaş İbrahim Aydemir Sultan Alparslan Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Alişan Aleyna Tilki Demet Akalın Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Arda Güler Sergen Yalçın Sadık Çiftpınar Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 1 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 15:26:12. #1.15#

title