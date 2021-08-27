Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 1 gözaltı
Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmaktan aranan 1 kişi yakalandı.
Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmaktan aranan 1 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Göksun İlçe Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olma suçundan aranan, hakkında 6 yıl 3 ay cezası bulunan B.A.'yı (55) yakaladı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı