Kahramanmaraş'ta FETÖ hükümlüsü yakalandı - Haberler

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Kahramanmaraş'ta FETÖ hükümlüsü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kahramanmaraş'ta FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, M.K. (25) isimli şahsın yapılan kimlik sorgusunda FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Kahramanmaraş, Terör, 3. Sayfa, Haberler

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