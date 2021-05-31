Kahramanmaraş'ta FETÖ hükümlüsü eski 2 polis yakalandı
Kahramanmaraş'ta Fethullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ) üyesi oldukları gerekçesiyle hapis cezasına mahkum edilen firari 2 hükümlü yakalandıEdinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütünün Kahramanmaraş'ta faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve...
Kahramanmaraş'ta Fethullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ) üyesi oldukları gerekçesiyle hapis cezasına mahkum edilen firari 2 hükümlü yakalandı
Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütünün Kahramanmaraş'ta faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince çalışma yapıldı. Yapılan çalışma sonunda, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D.N. yakalandı.
Meslekten ihraç edilen eski polis memuru hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı