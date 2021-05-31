Kahramanmaraş'ta FETÖ hükümlüsü eski 2 polis yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta FETÖ hükümlüsü eski 2 polis yakalandı

Kahramanmaraş'ta FETÖ hükümlüsü eski 2 polis yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta Fethullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ) üyesi oldukları gerekçesiyle hapis cezasına mahkum edilen firari 2 hükümlü yakalandıEdinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütünün Kahramanmaraş'ta faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve...

Kahramanmaraş'ta Fethullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ) üyesi oldukları gerekçesiyle hapis cezasına mahkum edilen firari 2 hükümlü yakalandı

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütünün Kahramanmaraş'ta faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince çalışma yapıldı. Yapılan çalışma sonunda, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D.N. yakalandı.

Meslekten ihraç edilen eski polis memuru hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

MSB: 'TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist hava...
MSB: "TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist hava...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Antony Blinken Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Prens Harry Demet Evgar Demet Akalın
Spor Ali Koç Ünal Aysal Sergen Yalçın Roland Garros Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kahramanmaraş'ta FETÖ hükümlüsü eski 2 polis yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 13:44:17. #1.14#

title