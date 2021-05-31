Kahramanmaraş'ta FETÖ hükümlüsü eski 2 polis yakalandı

Kahramanmaraş'ta Fethullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ) üyesi oldukları gerekçesiyle hapis cezasına mahkum edilen firari 2 hükümlü yakalandıEdinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütünün Kahramanmaraş'ta faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve...