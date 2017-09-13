Kahramanmaraş'ta Fetö Firarisi Yakalandı
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında aranan firari kişi Kahramanmaraş'ta yakalandı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında aranan firari kişi Kahramanmaraş'ta yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kıbrıs Meydanı'nda yapılan genel bilgi taramasında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski memur Resul A. yakalandı.
Resul A. alınan sağlık raporunun ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.