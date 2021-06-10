Kahramanmaraş'ta FETÖ'den aranan 2 kişi tutuklandı
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Kahramanmaraş'ta FETÖ'den aranan 2 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta FETÖ'den aranan 2 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmaktan yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmaktan yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen operasyonda FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K. ve aynı suçtan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. şahıslar yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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