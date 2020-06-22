Kahramanmaraş'ta fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkeze Dulkadiroğlu ilçesi Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolundaki bir tekstil fabrikasının pamuk balyalarının bulunduğu 2 büyük depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye kent merkezi ve ilçelerdeki itfaiye ekipleri ile Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (KASKİ) ait tankerler de su ikmali yaptı.

112 Acil Servis ekiplerinin yönlendirildiği yangın bölgesinde trafik güvenliği de sağlandı.

Ekiplerin yoğun gayretleri sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında dumandan etkilenen olmadı, bazı çalışanların duygusal anlar yaşadığı görüldü.

Depodaki bazı iplikler, tırlarla korunaklı alana sevk edildi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, fabrikanın bulunduğu bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına hem itfaiye hem de KASKİ ekiplerinin müdahale ettiğini söyledi.

Yangının büyük kısmının kontrol altına alındığını itfaiye ekiplerinin bildirdiğini aktaran Güngör, "Tam kadro buradayız. İnşallah en kısa zamanda söndüreceğiz." dedi.

Fabrikanın sahibi Abdullah Çinkay da en büyük sevinçlerinin işçilerin zarar görmemesi olduğunu belirtti.

Kaynak: AA