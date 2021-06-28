Kahramanmaraş'ta fabrika yangını
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Kahramanmaraş'ta fabrika yangını

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta fabrika yangını Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş'ta fabrika yangını

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Kahramanmaraş-Adana Karayolu'nun 5'inci kilometresindeki tekstil fabrikasının atık deposunda çıktı. Henüz belirlenemeyen yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından müdahale edilen yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu. Kontrol altına alınan yangında soğutma işlemleri sürüyor. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kahramanmaraş'ta fabrika yangını
Kahramanmaraş'ta fabrika yangını
Kahramanmaraş'ta fabrika yangını
Kahramanmaraş'ta fabrika yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey

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